La prevenzione fatta con il sorriso. Si è parlato di tumori del cavo orale e di come prevenirli, ieri sera ad Andria, nel corso di un incontro informativo ospitato presso lo studio AD Dental Service. Un evento di sensibilizzazione, aperto a tutta la cittadinanza, dedicato alla conoscenza e alla diagnosi precoce dei carcinomi della bocca: come riconoscere i primi segnali d’allarme e come mantenere una corretta salute orale.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Onda D’Urto, che dal 2014 si occupa di strategie di prevenzione per la lotta ai tumori.

