«Andria ha accolto questa mattina il candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali, Luigi Lobuono, giunto in città presso il comitato elettorale del candidato consigliere Flavio Civita in occasione della presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di Destra”.

L’occasione ha permesso di affrontare i temi più urgenti per la città e per l’intera regione, a partire dalle gravi criticità del sistema sanitario pugliese, dalle liste d’attesa interminabili ai ritardi nella costruzione del nuovo ospedale di Andria, passando per la crisi idrica e l’allarme Xylella, ormai arrivata alle porte della provincia BAT e fino al Foggiano.

La visita di Luigi Lobuono ad Andria rappresenta un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio. In questi anni i cittadini pugliesi hanno pagato sulla propria pelle gli effetti di un sistema sanitario regionale inefficiente, di una burocrazia paralizzante e di una gestione fallimentare delle risorse. È tempo di cambiare pagina. I ritardi nella realizzazione del nuovo ospedale di Andria sono il simbolo di una Regione che promette tanto ma realizza poco. Non possiamo più permetterci che la salute dei pugliesi resti ostaggio di errori politici e di incapacità amministrative.

La Xylella che avanza e la mancanza d’acqua che affligge le nostre campagne sono il risultato di politiche miopi della sinistra, che in vent’anni non ha saputo pianificare interventi strutturali. Gli agricoltori non hanno bisogno di slogan, ma di soluzioni concrete e di una Regione che li ascolti davvero.

Faccio un grande in bocca al lupo a Luigi Lobuono e a tutti i candidati consiglieri di Fratelli d’Italia della provincia BAT. Siamo pronti a una campagna elettorale di ascolto, presenza e proposte concrete. La Puglia ha bisogno di serietà, competenza e di una nuova stagione di buon governo: con il centrodestra e con Fratelli d’Italia possiamo restituire fiducia e futuro alla nostra terra».