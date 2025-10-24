La polizia locale di Andria ha concluso un’operazione di controllo del territorio in zona via Spontini, nell’ambito delle attività volte al recupero della sicurezza urbana e al ripristino del decoro pubblico. Gli agenti sono intervenuti nei giorni scorsi in un casolare abbandonato nella periferia della città, luogo da tempo segnalato come focolaio di degrado.

All’interno della struttura è stato individuato un cittadino straniero che vi dimorava abusivamente. Le condizioni igienico-sanitarie riscontrate nell’immobile erano precarie e pericolose anche per lo stesso occupante: degrado diffuso, accumuli di rifiuti e assenza totale di servizi essenziali.

Dopo l’intervento, il cittadino straniero è stato accompagnato presso gli uffici della questura per le procedure di identificazione e regolarizzazione della posizione, dove si è avviato l’iter previsto dalla legge per la gestione della presenza sul territorio.

L’azione della polizia locale si è estesa al ripristino della legalità dell’area. È stato rintracciato il proprietario dell’immobile, al quale è stata imposta l’immediata pulizia, bonifica e messa in sicurezza dell’edificio abbandonato, al fine di eliminare il pericolo igienico-sanitario, evitare nuove occupazioni abusive e ripristinare il decoro e la sicurezza per l’intera comunità di via Spontini.

L’operazione conferma l’impegno costante della polizia locale di Andria nel garantire la sicurezza urbana e la vivibilità del territorio, agendo in modo sinergico contro il degrado e a tutela delle condizioni umane.