Domani sabato 25 ottobre, ad Andria, presso il comitato elettorale del dott. Flavio Civita in Corso Cavour n.17, a partire dalle ore 11 – in occasione della presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di Destra” – sarà presente il dott. Luigi Lobuono, candidato del centro-destra alla carica di presidente della Regione Puglia.

Interverranno, tra gli altri, l’on. Mariangela Matera, il coordinatore provinciale di FDI ed europarlamentare Francesco Ventola, il coordinatore cittadino di FDI Sabino Napolitano, l’on. Benedetto Fucci, il candidato alla carica di consigliere regionale di FDI Flavio Civita ed il vicepresidente della Fondazione Tatarella, Fabrizio Tatarella.

“Fratelli d’Italia inizia ufficialmente la campagna elettorale per le regionali anche ad Andria – commenta il dott. Sabino Napolitano – e lo fa con la presenza di Luigi Lobuono a supporto del candidato Flavio Civita, di Fratelli d’Italia e di tutto il centro-destra. Dalla sanità all’ambiente, dalla salute dei cittadini alle infrastrutture, la città di Andria è stata penalizzata dal PD e dalla sinistra per 20 anni. E’ giunto il momento di alzare la testa e votare Fratelli d’Italia per proiettarci poi alla sfida delle elezioni comunali che evidenzierà come il popolo del centro-destra ad Andria è maggioranza in città”.