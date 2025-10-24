La Camera dei Deputati ha ospitato l’iniziativa “Calici di Puglia”, un momento di grande valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche pugliesi e della cultura produttiva del territorio. Un’occasione per far conoscere, nel cuore delle istituzioni, il meglio della tradizione agroalimentare regionale e per rafforzare il legame tra qualità, identità e sviluppo sostenibile.

Protagonisti della serata sono stati la burrata di Andria e i confetti Mucci, simboli riconosciuti a livello internazionale dell’autenticità della città federiciana e della sapienza artigianale pugliese. Prodotti che rappresentano la capacità di un territorio di coniugare innovazione e tradizione, radici e visione. «Calici di Puglia – ha dichiarato il deputato Andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera – è un’iniziativa che racconta la nostra terra attraverso il gusto, il lavoro e la passione di chi ogni giorno porta avanti una storia di eccellenza. Le nostre produzioni non sono solo motivo di orgoglio locale, ma costituiscono un patrimonio nazionale da custodire e promuovere nel mondo. Dietro ogni prodotto ci sono persone, famiglie e imprese che credono nel valore del proprio territorio».

L’onorevole Matera ha sottolineato come la valorizzazione del made in Italy rappresenti una priorità del Governo: «Stiamo lavorando per sostenere le filiere produttive, favorire l’export e rafforzare la promozione delle nostre eccellenze sui mercati internazionali. È un impegno che parte dalle radici e guarda al futuro, con l’obiettivo di creare sviluppo, occupazione e opportunità per le comunità locali». L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali, produttori, operatori del settore e giornalisti, in un clima di orgoglio e condivisione, confermando il ruolo della Puglia come punto di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale.

«Andria – ha concluso – continua a distinguersi per la qualità delle sue produzioni e per la capacità di innovare restando fedele alla tradizione. La burrata e i confetti Mucci sono ambasciatori della nostra identità e testimonianza concreta di un territorio che merita di essere conosciuto e amato in tutto il mondo».