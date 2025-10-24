Sabato 25 ottobre 2025, Castel del Monte aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale per l’iniziativa “Il gusto del Medioevo. Secundum usum Imperatoris”, dedicata alla cultura alimentare e simbolica al tempo di Federico II di Svevia. L’evento inviterà i visitatori a riscoprire la cultura alimentare del Medioevo attraverso i manoscritti medievali come il Tacuinum Sanitatis e il Liber de Coquina, preziose testimonianze del sapere gastronomico e scientifico della corte sveva.

La visita guidata tematica “Secundum usum Imperatoris”, condotta dal personale MiC, approfondirà il ruolo del cibo nella cultura medievale e nella mensa imperiale, dove gusto, equilibrio e conoscenza si intrecciavano in una visione del mondo fondata sull’armonia. Il laboratorio didattico “A tavola con Federico II”, a cura di Aditus Culture, coinvolgerà i bambini in un’attività ispirata ai cuochi imperiali e alle tradizioni della corte sveva, proposta come esperienza creativa e manuale.

La serata includerà due momenti di degustazione. Un percorso che racconterà l’evoluzione del gusto, dalle radici medievali fino alle eccellenze del presente.

Orario di apertura: dalle 18 alle 21:30 (ultimo ingresso ore 21);

Ingresso a tariffa ordinaria – visita guidata gratuita;

Prenotazione obbligatoria per il laboratorio “A tavola con Federico II”: aditusculture.com; [email protected] | 011 1927 2866; [email protected] | 327 980 5551

In collaborazione con Aditus Culture, Strada dei Vini DOC Castel del Monte e Museo del Confetto Giovanni Mucci.