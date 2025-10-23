Per quasi 25 anni la loro dimora è stata la casa di accoglienza “Santa Maria Goretti” di Andria, dove si sono dedicate amorevolmente alle persone più bisognose. Tra pochi giorni, per motivi di anzianità, raggiungeranno una nuova struttura, dove continueranno ad occuparsi di assistenza nei confronti del prossimo. Sono le suore appartenenti alle “Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli”. Le ultime quattro rimaste presso il centro di via Quarti, saranno trasferite a Trani, presso la sede locale della loro congregazione, una delle più antiche al mondo.

Il centro di “Santa Maria Goretti”, nato proprio dalla ristrutturazione della ex casa delle Figlie della Carità, ha accolto le suore nel lontano 2001. Da allora hanno prestato qui la loro opera rivolta agli ultimi, attraverso una serie di servizi, come la mensa, l’ambulatorio medico-infermieristico e il centro d’ascolto.

Con loro se ne va anche un pezzo di storia della città di Andria, quella che parla di povertà e di persone fragili, alla ricerca di una mano tesa.

Il servizio.