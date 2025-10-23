Nel pomeriggio di oggi, 23 ottobre, intorno alle ore 15.30, una pattuglia automontata del Consorzio Guardie Campestri di Andria, in servizio di perlustrazione straordinaria nella zona di agro prossima alla cinta urbana, ha sventato un ingente furto di olive in contrada “Macchie di Rose”, dove ignoti malviventi di origine extracomunitaria avevano iniziato la loro azione predatoria, raccogliendo in breve tempo un quantitativo pari a 4 quintali di olive, lasciate poi sul terreno all’interno di alcuni sacchi, a causa della repentina fuga provocata dall’arrivo della pattuglia del Consorzio.
Continuerà incessante nelle prossime settimane l’attività delle Guardie Campestri, in stretto coordinamento e raccordo con le Forze di Polizia sul territorio, finanche con l’ausilio quest’anno di foto-trappole e droni appositamente dislocati sul territorio, al fine di garantire, nel miglior modo possibile, una serena campagna olivicolo-olearia 2025/2026 a tutela degli operatori del settore, contro una criminalità rurale sempre più aggressiva.