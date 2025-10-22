“Incontrare, testimoniare, servire rappresentano per me i pilastri su cui vogliamo, e dobbiamo edificare una comunità viva” – si apre con il messaggio della lettera pastorale di Mons. Luigi Mansi il nuovo numero di Insieme, mensile della Diocesi di Andria.
Un invito alla riflessione personale che guiderà il cammino delle comunità della Diocesi.
Spazio anche ai racconti della vita diocesana con le esperienze vissute dalle associazioni, dai movimenti e dalle parrocchie.
L’edizione cartacea è disponibile nelle edicole della città e nelle comunità parrocchiali.