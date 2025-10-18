Nei giorni scorsi i Poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura ed i Carabinieri della Compagnia di Andria hanno proceduto alla sospensione della licenza, apponendo i sigilli, ad un’attività commerciale di somministrazione di bevande ed alimenti sita nel centro storico di Andria.

Il provvedimento amministrativo, che prevede la chiusura per quindici giorni, è stato adottato a seguito di una mirata azione di monitoraggio predisposta dalla Questura e dalla Compagnia Carabinieri di Andria, per effetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini, relative a schiamazzi da parte degli avventori del locale pubblico in orari serali/notturni, con conseguente disturbo della quiete pubblica. Dalle segnalazioni inoltre, si evidenziava una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti proprio in prossimità dell’esercizio pubblico indicato.

I successivi controlli, hanno permesso di rilevare che il locale pubblico in esame era abituale luogo di ritrovo di persone con pregiudizi di polizia e precedenti penali ed inoltre, nelle sue immediate vicinanze, sono stati tratti in arresto, dai Carabinieri del NORM di Andria, due uomini per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché deferite all’A.G. altri due soggetti per reati in materia di stupefacenti.

Altresì gli Agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, hanno effettuato un accesso all’interno del locale accertando numerose violazioni amministrative, con conseguente contestazione delle relative sanzioni al titolare per un ammontare di 3.240,00 euro.

Quanto accertato ha portato il Questore della Provincia B.A.T. ad emettere un decreto di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico, in aderenza alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per la prevenzione generale dei reati e dell’illegalità, ma anche allo scopo di evitare il protrarsi di ulteriori situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nelle prossime settimane, continuerà l’azione di controllo amministrativa in tutte le città della sesta provincia, in concomitanza dell’approssimarsi delle festività natalizie, con particolare attenzione ai luoghi di maggior afflusso della movida.