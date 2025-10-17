Dopo la sperimentazione effettuata tra fine settembre e inizio ottobre, Ferrotramviaria comunica che dal 15 ottobre 2025, i tornelli della stazione di Andria Sud saranno attivi definitivamente.

I tornelli saranno abilitati solo per l’ingresso e si apriranno esclusivamente tramite la lettura del QR code presente sul titolo di viaggio. L’uscita dalla stazione sarà sempre libera.

In caso di difficoltà, i viaggiatori potranno richiedere assistenza immediata tramite la console di chiamata con tasto “Help”, presente sul display di ciascun tornello.

La chiamata verrà inoltrata direttamente all’operatore della postazione, sempre disponibile a garantire supporto.