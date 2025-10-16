Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.

«Oggi è un giorno importante e molto atteso perché ho appena firmato i disciplinari che regolano i rapporti tra la nostra Provincia e la Regione Puglia per gli ingentissimi finanziamenti per i lavori sulle strade provinciali. Parliamo dei fondi sviluppo e coesione 2021/2027 autorizzati con la delibera Cipess del 30.01.2025, che consentiranno l’avvio delle procedure di gara relative ai lavori della s.p. 2 per un importo di 10 milioni e mezzo di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di fondi provinciali. Per quanto riguarda, invece, la s.p.3 abbiamo un finanziamento di ben 25 milioni di euro. Nel dettaglio, i lavori che interessano la s.p.2 sono quelli che collegheranno le due complanari, consentendo alle aziende agricole di utilizzare la nuova infrastruttura con accesso indipendente verso Montegrosso. Sull’altra arteria, invece, sarà realizzato il collegamento tra i due tratti esistenti (da Canosa a Minervino e da Minervino a Spinazzola). Adesso, quindi, siamo pronti a procedere e vigileremo affinché tutto avvenga nel pieno rispetto del cronoprogramma».