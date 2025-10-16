«Europa Verde accoglie Grazia Di Bari tra le proprie fila e annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali del 2025 nella circoscrizione della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), con l’Alleanza Verdi e Sinistra». Lo scrivono in una nota l’on. Rosa D’Amato e l’ing. Riccardo Rossi (Commissari Regione Puglia Europa Verde/AVS).

«Consigliera regionale uscente, Grazia Di Bari si è distinta negli ultimi anni per il suo impegno costante sui temi ambientali, culturali e della sostenibilità. Ha promosso numerose iniziative per la tutela del territorio e della salute dei cittadini, intervenendo con decisione su questioni cruciali come la discarica di Tufarelle, la vicenda delle polveri giallo-arancioni a Barletta, e la necessità di un maggiore controllo sulle emissioni e le fonti di inquinamento nella BAT.

Parallelamente, ha lavorato con passione per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Puglia, sostenendo progetti legati alle Vie Francigene e ai cammini storici, nella convinzione che il turismo sostenibile e diffuso possa essere uno strumento di sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Con l’ingresso di Grazia Di Bari, Europa Verde e l’Alleanza Verdi e Sinistra si arricchiscono di una figura coerente, competente e profondamente radicata nel territorio – dichiarano i commissari regionali di Europa Verde, Rosa D’Amato e Riccardo Rossi sentita la dirigenza nazionale -. Le sue battaglie in difesa dell’ambiente e la sua visione di una Puglia sono perfettamente in linea con i nostri valori e con la sfida ecologista che vogliamo portare avanti in tutta la Regione».