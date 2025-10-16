Un Suv distrutto, tanto spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza fisica per i conducenti.

È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 8:30 sulla Sp231 in territorio di Andria, all’altezza dello svincolo per Trani, in direzione Corato. Dalle prime ricostruzioni, il conducente di un autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto scivoloso per la pioggia, impattando contro l’auto – una Jeep – che procedeva in senso opposto, quest’ultima andata quasi completamente distrutta.

Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria, ma non avrebbe riportato gravi ferite. Sul luogo, oltre alla ditta incaricata del soccorso stradale, gli agenti della Polizia Locale di Andria.

