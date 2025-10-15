Il Partito Democratico della BAT ha scelto di proporre alla direzione regionale i nomi di Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Domenico De Santis, Giuseppe Paolillo e Giovanni Vurchio quali candidati del partito nella provincia di Barletta-Andria-Trani alle prossime elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre. A comunicarlo in una nota è il commissario provinciale del PD, il senatore Dario Parrini.

«Debora Ciliento – afferma Parrini – è consigliere ed assessore regionale uscente ed ha lavorato ottimamente durante la consiliatura che sta chiudendosi. Avere tra i candidati il nostro segretario regionale De Santis costituisce un investimento politico importante sulla Bat e sulla linea di rinnovamento e rigenerazione che stiamo portando avanti da quando sono stato nominato. Cusmai, Paolillo e Vurchio sono personalità rappresentative e forti di un radicamento che a tutti gli effetti è un valore aggiunto. La proposta di candidature che avanziamo al partito regionale è solida sul piano delle competenze, credibile, plurale e territorialmente e politicamente equilibrata. Siamo determinatissimi – conclude Parrini – a garantire come PD BAT un contribuito consistente al candidato presidente Antonio Decaro nella campagna elettorale e poi nell’attuazione del suo programma che punta a far compiere alla Puglia e alla provincia di Barletta-Andria-Trani nuovi e decisivi passi in avanti nel segno della coesione sociale, dell’equità e del sostegno alla crescita».