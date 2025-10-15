A proposito di numeri, ora nella testa del centrale difensivo degli andriesi esiste solo una data: 19 ottobre 2025, quella della supersfida contro la capolista Fasano, in programma domenica prossima, naturalmente in diretta su Telesveva con #semprefuoriperilcalcio: fischio d’inizio al “Vito Curlo” previsto alle ore 16. Prematuro considerare il derby già determinante?
Tre punti in più per il Fasano, dopo sette partite. Stesso numero di gol realizzati: dodici. Pochissime reti subite: nove in due squadre. Il punto di forza della Fidelis è sicuramente l’assetto difensivo, anche per merito di Cipolletta.
Dei dodici gol realizzati, sette sono arrivati da situazioni provenienti da palla inattiva.
Determinante il suo guizzo a Martina per il definitivo 1-1. Ha contribuito domenica scorsa, con una sua incornata, a sbloccare il punteggio contro il Nola, anche con la complicità di una deviazione.
