L’attenzione del Liceo Carlo Troya verso la formazione civica e il senso di responsabilità collettiva si è concretizzata, ancora una volta, l’8 ottobre 2025, in un incontro formativo dal titolo “Buone pratiche di protezione civile”, aperto in particolare alle classi terze e quarte, promosso nell’ambito del percorso di Educazione alla Cittadinanza e della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

L’istituto, infatti, continua a rappresentare un punto di riferimento educativo e culturale per la città di Andria, non soltanto per la qualità della didattica, ma per la capacità di educare i giovani alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla memoria e alla tutela dell’ambiente. Qui, la formazione non si ferma alla trasmissione del sapere: diventa un percorso di crescita civile e morale, un cammino verso la consapevolezza di sé e del mondo.

La missione educativa dello storico liceo andriese, d’altra parte, da sempre è quella di formare cittadini colti, critici e responsabili, capaci di interpretare la complessità del presente e di agire nel rispetto della comunità e del pianeta. In quest’ottica la scuola promuove costantemente attività che valorizzano la cultura della legalità, della solidarietà, della memoria storica e della sostenibilità ambientale, coniugando la tradizione umanistica con la modernità dei linguaggi digitali e delle metodologie innovative.

L’iniziativa dell’8 ottobre 2025, dunque, ospitata presso l’auditorium dell’istituto, ha visto la partecipazione del maresciallo Riccardo Carbutti della Polizia Locale e dei rappresentanti dell’associazione Naturalista Federiciana Verde ODV, Alessandro Porro e Giuseppe Leonetti, impegnati da anni nella sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della sicurezza territoriale.

Gli studenti delle classi coinvolte hanno assistito con interesse e partecipazione alla presentazione multimediale dei relatori, che — attraverso immagini, video e spiegazioni pratiche — hanno illustrato le best practice da adottare in caso di calamità naturali ed emergenze: dai terremoti agli incendi boschivi, fino alle alluvioni e agli eventi climatici estremi che, sempre più spesso, colpiscono il territorio pugliese.

L’incontro non è stato solo informativo ma anche dimostrativo: gli operatori della Protezione Civile hanno mostrato il funzionamento di un impianto mobile di idrante ad alta pressione, coinvolgendo gli studenti in una prova dal vivo, per far comprendere concretamente la complessità e l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato.

Al termine dell’incontro, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Dora Guarino, ha espresso parole di vivo apprezzamento e riconoscenza nei confronti dei relatori e delle istituzioni partecipanti, sottolineando come la conoscenza delle regole di sicurezza e la collaborazione con le realtà locali rappresentino un pilastro fondamentale dell’educazione civica e ambientale che il liceo persegue con costanza. L’incontro con la Protezione Civile e con l’Associazione “Naturalista Federiciana Verde ODV” ha permesso agli studenti, infatti, di riflettere sul significato del bene comune, sull’importanza della prevenzione e sul ruolo che ogni cittadino può svolgere nella salvaguardia della propria comunità. Allo stesso tempo, ha offerto l’occasione per collegare in modo concreto l’educazione alla cittadinanza, la cura per l’ambiente e la consapevolezza ecologica, temi che da anni costituiscono un filo rosso nella progettualità del liceo.

Iniziative come questa mostrano la visione ampia e moderna del Liceo Carlo Troya: una scuola che non si limita a preparare alla maturità scolastica, ma che educa alla maturità personale e sociale. Il messaggio che si rinnova ogni giorno tra le mura del liceo è chiaro: la conoscenza non è un traguardo, ma un cammino verso la responsabilità. E in questo cammino, la sicurezza, la solidarietà e il rispetto della Terra non sono solo argomenti di studio, ma valori da vivere.