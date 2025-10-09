Nella serata di alcuni giorni fa, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, i Carabinieri della Stazione di Spinazzola in collaborazione con il personale della Sezione Operativa della Compagnia di Andria, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 80 anni, residente nella zona, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’uomo.

L’attività trae origine da una serie di servizi di osservazione svolti nei pressi di un’abitazione alla periferia del paese. I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente. Bloccati entrambi, la perquisizione ha permesso di recuperare un involucro contente circa 0,65 grammi di cocaina.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto ulteriori 32 dosi della stessa sostanza, già confezionate in cosiddette “cipolline”, materiale vario per il confezionamento e la somma di 1.370 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Sempre in tale contesto, nei giorni precedenti all’arresto, nel corso di un controllo degli stessi Carabinieri con il supporto di personale specializzato è emerso anche un allaccio abusivo alla rete pubblica: per questo l’anziano è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.