Avrà luogo domani venerdì 10 ottobre la premiazione per la Sezione OFF del progetto “Io non mi rifiuto”, promosso dall’Assessorato alla Qualità della Vita – delega all’Ambiente del Comune di Andria in collaborazione con le ditte che si occupano del servizio di raccolta e gestione rifiuti in città.

Dopo l’evento dello scorso giugno nel quale diverse scuole cittadine sono state premiate per i lavori realizzati con notevole impegno con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al tema della cura, del rispetto dell’ambiente e per contrastare l’abbandono dei rifiuti e delle deiezioni canine.

Grazie alla disponibilità della Rete di imprese altre due scuole saranno premiate nella sezione OFF del medesimo progetto. Questo il programma: alle ore 9,30 consegna dei diplomi alla scuola primaria “G. Verdi”, alle ore 10,30 l’appuntamento è alla scuola secondaria di primo grado “N. Vaccina”.