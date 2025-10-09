Arriva in Largo Torneo ad Andria il “Villaggio della Misericordia”. L’idea della confraternita andriese per lunedì pomeriggio dalle 15 alle 21 con gli ambulatori mobili ed i volontari nell’ambito delle manifestazioni della cosiddetta “Settimana Viva”. L’evento riguarda sia l’esibizione di pratiche Bls e Bls-d ma anche la possibilità di verificare i propri parametri di salute e soprattutto iscriversi ai tanti corsi autunnali che stanno per partire grazie ai formatori del Centro di Formazione della Federazione delle Misericordie di Puglia.

Un intenso autunno che prevede corsi sia sanitari che di protezione civile e avvio al volontariato. Tutti corsi che possono essere fondamentali. L’elenco qui di seguito:

– Corso primo soccorso base, al via mercoledì 15 ottobre dalle 18 alle 20 con 11 lezioni e tirocinio all’interno dei nostri servizi quotidiani.

– Corso Protezione Civile Tecnico, al via venerdì 17 ottobre dalle 18 alle 20 con 11 lezioni compresa una esercitazione pratica con mezzi e presidi.

– Corso certificato BLS-D di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico per tutte le fasce d’età. Data il 27 ottobre dalle 8 alle 13 nella sede di via Vecchia Barletta ad Andria.

Per prenotare la propria presenza ai corsi è possibile contattare lo 0883292592 o il 3500224110.

La Misericordia di Andria informa anche che sono attivi diversi altri servizi in ausilio alle famiglie per le attività scolastiche.

– Servizio di Doposcuola “Back to school” – tra giorni a settimana per attività di recupero ed accompagnamento per studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

– Servizio di ausilio e insegnamento di lingue straniere in particolare inglese e spagnolo per studenti di tutte le fasce d’età.

Anche in questo caso è necessario contattare lo 0883292592 o il 3500224110 per info specifiche.