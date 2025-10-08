«Bene l’attivazione di un tavolo tecnico permanente per affrontare il tema traffico, viabilità e mobilità nella Città di Andria con il coinvolgimento degli ordini professionali provinciali di Architetti, Ingegneri e Geometri». Sono le parole del segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT, arch. Sabino Aniello presente ad un incontro preliminare a Palazzo di Città assieme all’arch. Livia Pinto (Fiduciario dell’Ordine degli Architetti PPC della città di Andria), oltre all’ing. Giuseppe Pistillo (Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri), il geom. Francesco Prasti (Vicepresidente del Collegio dei Geometri), ma anche l’ing. Gianfranco Cannone (Rappresentante del gruppo di progettazione del PUMS). Per l’amministrazione comunale presenti anche gli assessori Pasquale Colasuonno e Savino Losappio rispettivamente per Viabilità ed Ambiente. Presente anche il consigliere comunale Mirko Malcangi.

«Ad Andria quello del traffico, del conseguente inquinamento e più in generale della mobilità, resta un tema particolarmente sentito dalla comunità – ha spiegato l’arch. Aniello – è per questo che il coinvolgimento degli ordini professionali non può che essere positivo per provare ad incidere insieme su di un problema che non è più rimandabile. Certo sarà necessario anche un lavoro importante su di un cambio culturale di approccio al tema ma è necessario anche aggiornare con una certa urgenza degli strumenti tecnici come per esempio il Piano del Traffico che è molto datato e non contempla le nuove esigenze della città. Il nostro supporto nel tavolo tecnico non potrà che esser di ausilio per affrontare un tema per cui ora servono soluzioni rapide e condivise».