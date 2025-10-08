“Rappresentiamoci. Perchè la rappresentanza studentesca è una cosa seria”, ne sono convinti gli studenti andriesi promotori, con il Movimento Studenti di Azione Cattolica della Diocesi di un appuntamento formativo in vista delle elezioni degli organi di rappresentanza in tutti gli istituti superiori.
Un incontro aperto a tutti gli studenti della città in programma per venerdì 10 ottobre alle 19.30 negli spazi dell’Officina San Domenico. Un modo per confrontarsi e ripensare la rappresentanza come strumento per vivere la scuola da protagonisti dando voce alle idee e ai sogni di chi la scuola la vive ogni giorno.