Si è tenuto domenica 5 ottobre presso la Galleria Meridionale del Castello Aragonese di Taranto l’evento di premiazione della XIX edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Taranto. Tra i vincitori dell’edizione 2025 anche l’andriese Federico Peloso autore del romanzo “Nel mezzo” inserito nella sezione “Libro edito di narrativa”.

«Enrico, giovane avvocato insoddisfatto, in un altalenarsi di scelte sbagliate e tentativi di redenzione, cercherà di analizzare le origini delle sue angosce, scavando a fondo del suo Io più interiore per far emergere una tristezza insita che non vuole saperne di abbandonarlo. Un viaggio interiore fatto di fallimenti e piccoli traguardi dove il cambiamento è sempre necessario. Una lettura, raffinata scorrevole, piacevole, un invito a conoscere sé stessi» – queste le motivazioni della giuria.

Il romanzo dell’autore andriese insieme alle opere vincitrici delle sezioni “Libro edito di poesia” e “Libro edito di narrativa”, sarà presentato nel mese di luglio in Costiera Amalfitana in occasione della Notte dei Festival.