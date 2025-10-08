Fiamme sono divampate da un’auto, una Lancia Y, questa mattina ad Andria, in via Michelangelo Buonarroti. L’auto, parcheggiata proprio davanti al comando di Polizia Locale, è stata notata da una pattuglia di passaggio e gli agenti hanno immediatamente cercato di spegnere l’incendio con degli estintori. Il cofano della macchina, da cui si presume siano divampate le fiamme, era però chiuso ed incandescente, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e la circoscrizione dell’area interessata. Non si registrano feriti, ma la zona è stata isolata per permettere le operazioni di messa in sicurezza.