Ancora una sconfitta per la Virtus Andria che perde per 5-0 a Corato. Si gioca al “Comunale” della città coratina rimesso a nuovo e per l’occasione gremito di gente sugli spalti. Il risultato finale può far pensare ad una gara a senso unico ma in realtà almeno nella prima frazione di gioco la gara è stata equilibrata.

I neroverdi di casa passano in vantaggio al 7′ grazie al calcio di punizione realizzato da Fanelli. La Virtus però non sta a guardare e tiene bene il campo. Dopo due legni colpiti dai padroni di casa, verso la fine del primo tempo al 41′ la Virtus potrebbe trovare il pari con un’azione in mischia in area ma la difesa del Corato libera e si va al riposo sul risultato di 1-0. Nella ripresa sale in cattedra il Corato che segna il 2-0 con Suriano al 58′ con un colpo di testa dopo azione d’angolo. Quattro minuti più tardi arriva il tris firmato da Fanelli che sigla la sua personale doppietta. Al 72′ arriva il poker firmato dal neo entrato Savino Leonetti che di testa su azione d’angolo indisturbato mette dentro e nel finale al 90′ c’è gloria anche per un altro neo entrato in campo, Petrone che mette il punto esclamativo sul match. Una sconfitta sonora che fa malissimo per la squadra di mister Rubino.

Zero punti dopo cinque giornate di campionato e ultimo posto in solitaria sono un bottino amarissimo da ingoiare, soprattutto alla luce del fatto che la squadra se la gioca ma poi ricade nei soliti errori ed in blackout inspiegabili che la condannano alla sconfitta. Nella prossima giornata i biancoazzurri sono attesi dall’incontro casalingo del “Sant’Angelo dei Ricchi” contro il San Marco secondo in classifica.