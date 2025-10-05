Basta questo gol di Cassandro direttamente su calcio di punizione alla Real Normanna per avere ragione della Fidelis nella sfida del ritorno tra le mura amiche dello Stadio “Bisceglia” dopo un forzato esilio di due giornate.

La squadra di Scaringella, però, deve riflettere sulla sconfitta arrivata al termine di una gara approcciata benissimo e soprattutto in cui le occasioni sono state tantissime, più che in altre circostanze. La più clamorosa non può che esser nel finale il rigore calciato alto da Marquez, ma ci sono tanti dubbi anche sul gol annullato a Trombino per sospetta posizione di off side. Ma andiamo con ordine: prima gara sulla panchina della Real Normanna per Sannazario dopo l’esonero di Carnevale e squadra più quadrata con un 4-3-2-1 e Figliolia, ex del match, punta più avanzata. Spazio anche per capitan Manzo a centrocampo anche lui ex Andria. Dall’altro lato si torna al 4-2-3-1 con Marquez assistito da Trombino, Leveque e Banse.

Pronti via e dopo neanche 40 secondi è Giorgione a sfiorare il gol con un tiro secco che sfiora il palo. Minuti arrembanti della Fidelis con Banse facile per Spurio. Ci prova ancora Giorgione che inaugura la sua personale partita con l’estremo difensore di casa, deviazione in corner. Marquez serve arretrato per Trombino, palla dell’attaccante andriese larga da ottima posizione. Dieci minuti di grande intensità poi si fa male Leveque, guai muscolari per lui e dentro ci finisce Orlandi. Bisogna attendere questo tiro di Cannavaro per vedere la Real Normanna nei pressi di Summa dopo oltre 20 minuti. Ma è ancora Giorgione due volte protagonista a cavallo della mezz’ora prima con un tiro deviato da Spurio in corner e poi con uno schema su calcio d’angolo che però si perde sul fondo.

Nel miglior momento Fidelis però la Real Normanna passa: calcio di punizione conquistato da Figliolia dopo un fallo di Cipolletta e tiro preciso di Cassandro che lascia immobile Summa. Il gol è però una mazzata sul morale andriese mentre moltiplica le forze di casa. Fidelis si fa rivedere nel finale con un tiro di Banse sul fondo.

Niente cambi ma inizio subito arrembante di ripresa con Amoabeng che coglie il palo su di un tiro dalla distanza, palla che torna in campo e Trombino la deposita in rete. Per la terna è però off side tra le proteste ospiti. Dall’altro lato subito replica con lo spunto di Antinucci bravo a mettere a sedere tre uomini, attento però Summa a rifugiarsi in corner. Iniziano i cambi ma è l’asse Giorgione-Marquez a provare una giocata che non va a buon fine. Il tiro di Orefice sul fondo anticipa alla mezz’ora la giocata da applausi di Giorgione che in sforbiciata sull’assist del neo entrato Cordova sfiora il gol della domenica. Ci prova anche da sinistra con Orlandi, tiro deviato da Spurio in corner.

Al 38’, poi, l’episodio che può cambiare le sorti del match. Marquez crossa da destra e Manzo tocca il pallone con un braccio. Per il direttore di gara è penalty tra le proteste di casa e qualche minuto di tensione. C’è proprio Marquez dal dischetto ma il suo tiro potente si alza e colpisce la traversa finendo nella curva dei 250 tifosi andriesi ad Aversa. E’ anche la parola fine sul match.

La Fidelis non ne ha più e porta a casa la prima sconfitta stagionale. Domenica prossima ci sarà un’altra campana questa volta però al “Degli Ulivi” con la sfida al Nola.