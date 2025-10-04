Efficace e rapida azione della Polizia Locale di Andria, che ha permesso di sventare un tentativo di furto di un veicolo in sosta, restituendo l’auto al suo legittimo proprietario.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando un equipaggio della Polizia Locale, durante il servizio di pattugliamento notturno sul territorio, è sopraggiunto tempestivamente in Via Buonarroti. Gli agenti hanno colto in flagrante alcuni individui intenti a forzare una vettura parcheggiata.

I malviventi, dopo aver rotto il vetro dell’auto, stavano tentando di penetrare nell’abitacolo per consumare il furto. Tuttavia, alla vista della pattuglia che si avvicinava a sirene spiegate, i delinquenti si sono immediatamente dati alla fuga, dileguandosi rapidamente per le vie adiacenti e rendendo vano ogni tentativo di inseguimento.

L’immediato intervento ha dunque impedito la sottrazione del mezzo. Il veicolo, sul quale sono stati riscontrati i danni da effrazione, è stato messo in sicurezza dagli agenti. Dopo gli accertamenti di rito, il personale della Polizia Locale ha potuto restituire l’autovettura al suo legittimo proprietario, che ha espresso gratitudine per la prontezza d’azione che ha permesso di scongiurare la perdita del bene.

L’episodio sottolinea l’importanza del pattugliamento preventivo e la costante vigilanza della Polizia Locale a tutela della sicurezza urbana e del patrimonio dei cittadini.