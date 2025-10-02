Tempo di certificazioni d’inglese per 220 giovanissimi studenti andriesi della “The Brit”, la scuola che forma sulla lingua più parlata nel mondo con sede in piazza Imbriani, ad Andria. La cerimonia di consegna si è tenuta nell’auditorium dell’istituto “Verdi-Cafaro” alla presenza delle famiglie. Ogni anno la The Brit offre un piano di studi efficace e corsi per ogni fascia d’età.
Alle certificazioni d’inglese si aggiunge una novità a partire da quest’anno.
Prima della consegna delle certificazioni, spazio alla letteratura per ragazzi con lo scrittore romano Luca Tebaldi, autore del libro game “Il Castello della Paura – Escape Room”, un lavoro che rende protagonisti i giovani lettori.
