I servizi sanitari a portata di smartphone. È la rivoluzione digitale avviata dalla ASL BT, sotto forma di App, la prima di questo genere nel sud Italia, pensata per rendere la vita più facile agli utenti. Presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, la nuova applicazione è stata realizzata in collaborazione con Engineering, attraverso un finanziamento PNRR di un milione e 200mila euro, ed è stata sviluppata al momento per gli ospedali di Andria e Barletta.

Con un semplice click, a partire da oggi, sarà possibile gestire ad esempio le prenotazioni delle visite, orientarsi nei due presidi ospedalieri, pagare le prestazioni e ricevere ogni tipo di indicazione grazie ad “Alba”, un’assistente creata con l’intelligenza artificiale, che risponde alle domande più frequenti, e aiuta a trovare subito le informazioni necessarie.

Un alleato digitale grazie al quale accedere rapidamente ed agevolmente ai servizi di assistenza ambulatoriale ospedaliera: un supporto facile, veloce e più vicino ai cittadini.