Tre mesi di indennità dell’amministrazione comunale da devolvere in aiuto alla popolazione di Gaza. E’ l’idea lanciata dal Nuovo PSI (Partito Socialista Italiano) di Andria, protocollata nei giorni scorsi al comune federiciano. La proposta è rivolta a sindaco, presidente del consiglio comunale, assessori e membri della massima assise cittadina. Obiettivo acquistare beni di prima necessità e farmaci destinati al sostegno di donne e bambini nella Striscia che vivono le drammatiche conseguenze del conflitto tra Israele e Hamas.

Il Nuovo PSI di Andria, inserito nell’alveo del centrodestra cittadino, chiede sostegno all’iniziativa anche da parte dei partiti alleati, soprattutto in consiglio comunale.

