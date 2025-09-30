«Lavorare per tutelare il Terzo settore è uno dei tanti obiettivi del Governo Meloni, che sulla disciplina fiscale è intervenuto attraverso il vice Ministro Leo che ha annunciato che dal 1° gennaio 2026 si dovrebbe passare da un regime di esclusione dell’Iva a un regime di esenzione Iva, il che comporta una serie di adempimenti contabili e amministrativi. Si lavora dunque con l’Ue per ottenere un differimento congruo del termine per l’attivazione di questa disciplina. Ancora una volta questo Governo lavora nell’interesse di tutti i settori senza lasciare nessuno indietro». Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della Commissione finanze.