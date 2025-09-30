Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrotramviaria s.p.a., Giuseppe Pavoncelli, ha espresso in una nota «la propria soddisfazione per la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha confermato l’assoluzione nel merito della Società, dei suoi dirigenti e dei suoi preposti da tutti i reati contestati a seguito del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, già riconosciuta dal Tribunale di Trani».

Lo stesso Pavoncelli ha poi ringraziare «gli avvocati dello Studio POLIS di Bari per lo straordinario impegno e l’enorme lavoro svolto a sostegno delle ragioni della Società e dei suoi dirigenti e preposti». Nel contempo la nota si chiude con il «rinnovo del cordoglio per le vittime del disastro e la vicinanza ai familiari, ai quali la Società, pur escludendo le proprie responsabilità, ha assicurato comunque l’integrale risarcimento di tutti i danni sin dal primo grado del processo».