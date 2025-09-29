Quarta sconfitta consecutiva per la Virtus Andria che tra le mura amiche “Sant’Angelo dei Ricchi” perde contro il Borgorosso Molfetta. Nemmeno il cambio di guida tecnica con l’esordio in panchina del nuovo tecnico Vincenzo Rubino ha fatto bene agli andriesi che restano ancora a secco di punti nel campionato di Promozione pugliese Girone A.

Come nella scorsa gara interna (contro l’Atletico Apricena) i biancoazzurri vanno sotto di due reti nel primo tempo. Il Borgorosso passa in vantaggio al 14′ grazie ad un’azione personale con conclusione vincente di Marco Vitale. Gli ospiti trovano la rete del raddoppio al 23′ con Samuel Cubaj. Nella ripresa al 19′ arriva il tris siglato da Bruno Sallustio. Nei minuti finali il Borgorosso spreca anche un calcio di rigore con Vitale che colpisce il palo alla destra del portiere della Virtus, Lacerenza. Finisce 3-0 per i molfettesi e per la Virtus Andria è notte fonda.

Nonostante gli ultimi rinforzi tra cui l’esperto centrocampista Massimo Somma che ha offerto buoni sprazzi di gioco in questa sua prima apparizione in biancoazzurro, la rosa degli andriesi ha bisogno ancora di altri rinforzi ed esperienza, specie nel reparto avanzato. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. 0 punti dopo 4 giornate sono un brutto biglietto da visita e un inizio che potrebbe tramortire chiunque ma non bisogna mollare. Siamo ad inizio stagione e tutto può cambiare, bisogna migliorare e cercare di crederci ed iniziare a fare punti.

Giovedì prossimo sempre al “Sant’Angelo dei Ricchi” si giocherà la gara di ritorno del primo turno di Coppa Puglia contro il Real Siti, nella gara di andata il risultato è stato di 1-1. Domenica prossima invece in campionato ci sarà la trasferta di Corato.