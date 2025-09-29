Il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Farina, informa che da giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 16:00, sarà possibile presentare la propria candidatura per partecipare ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa e ai Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta promossi dal CPIA BAT “Gino Strada”.

I corsi si svolgeranno nelle sedi dislocate nei vari Comuni in cui opera il CPIA, ovvero in tutti i dieci Comuni della BAT, e sono accessibili a tutti, indipendentemente dall’età o dal titolo di studio posseduto. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento permanente, stimolando interesse e motivazione attraverso moduli didattici della durata di 20, 30, 50 o 100 ore.

________________________________________

📌 Criteri di priorità per l’ammissione

Le domande saranno valutate secondo il seguente ordine:

1. Priorità a chi ha già frequentato con profitto il corso base, anche in anni non consecutivi, per completare il monte ore previsto.

2. Precedenza a chi non è attualmente iscritto ai corsi istituzionali del CPIA BAT “Gino Strada”.

3. Chi ha già completato le 100 ore di un corso sarà collocato in fondo alla graduatoria, per favorire l’accesso a nuovi partecipanti.

4. Anche chi ha interrotto la frequenza negli anni precedenti sarà inserito in coda.

5. Sarà possibile candidarsi a più corsi, ricompilando il modulo Google per ciascuno, ma si darà priorità al primo corso indicato. L’ammissione a più corsi sarà possibile solo in caso di posti disponibili residui.

A parità di condizioni, le candidature saranno ordinate in base all’orario di invio del modulo.

________________________________________

💰 Contributi richiesti

L’iscrizione prevede il versamento di una quota minima per la copertura assicurativa e per il sostegno alle attività scolastiche, variabile in base al tipo di corso. Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo conferma di accettazione, e comunque prima dell’inizio delle lezioni.

________________________________________

📝 Modalità di candidatura

Le domande potranno essere inviate esclusivamente tramite Google Moduli, il cui link sarà pubblicato nella home page del sito ufficiale: