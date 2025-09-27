Ha fatto tappa anche ad Andria il tour elettorale di Antonio Decaro, candidato alla presidenza della Regione per la coalizione progressista, che nella giornata di ieri ha attraversato le sei province pugliesi per inaugurare i comitati elettorali e incontrare cittadini, sostenitori e rappresentanti delle realtà territoriali, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Ad accoglierlo nel comitato di via Porta La Barra, numerosi esponenti delle liste a suo sostegno, insieme ad aspiranti candidati e simpatizzanti. A fare gli onori di casa la sindaca Giovanna Bruno che – ha chiarito Decaro – non correrà per le regionali ma per il secondo mandato amministrativo alla guida di Andria.

Decaro ha poi iniziato a delineare la sua visione di governo, che punterà su una riduzione dell’accentramento gestionale da parte della Regione in favore di un maggiore coinvolgimento degli enti locali.

Decaro non si è soffermato sulle difficoltà del centrodestra nel trovare un candidato alla presidenza. “Le elezioni – ha spiegato – si vincono con i programmi, costruiti ascoltando chi conosce le esigenze dei territori”.