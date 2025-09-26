La maggioranza di centro-sinistra di Andria esprime soddisfazione per le dichiarazioni di Antonio Decaro che ha annunciato pubblicamente la scelta di rinunciare alla candidatura di Giovanna Bruno alle prossime elezioni regionali, permettendo così alla Sindaca di essere confermata alla guida della città per un secondo mandato.

«Siamo convinti che il profilo ideale per rappresentare Andria e l’intero territorio nella sfida regionale sarebbe stato proprio quello della Sindaca: il suo impegno, la sua credibilità e la forza del lavoro svolto in questi anni hanno restituito alla città il ruolo che le spetta nello scenario pugliese», dichiarano le forze politiche della coalizione di governo.

Tuttavia, la maggioranza riconosce che le esigenze della città vengono prima delle ambizioni regionali: «Ma, proprio per questo, oggi la comunità andriese ha bisogno di continuità». L’entusiasmo per la prospettiva di un secondo mandato Bruno è evidente nel comunicato: «Accogliamo con convinzione e orgoglio, dunque, la prospettiva di un secondo mandato di Giovanna Bruno: il futuro di Andria passa dal completamento del percorso avviato, che ha già posto solide basi di cambiamento, risanamento e rilancio».

La coalizione di centro-sinistra che sostiene la sindaca Bruno comprende il Partito Democratico, Andria Bene in Comune, AndriaLab, Futura e Italia Viva. Le forze politiche della maggioranza interpretano la decisione come un segno di responsabilità istituzionale che mette al primo posto gli interessi della comunità locale.

La maggioranza sottolinea come il lavoro svolto nel primo mandato abbia già avviato processi di trasformazione che necessitano di continuità per essere completati e consolidati, rendendo strategica la permanenza di Bruno alla guida dell’amministrazione comunale.