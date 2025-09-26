Uomo 87enne, durante la guida e per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore, che ha abbattuto un muretto e un palo di cemento, ribaltandosi su un fianco. È accaduto intorno alle ore 7 di stamattina in Contrada Zagaria. L’anziano contadino è stato soccorso da personale sanitario del S.E T. 118 accorso sul posto con autoambulanza, che lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale “L. Bonomo” di Andria, dove è stato ricoverato per i seri traumi riportati. Sul luogo dell’ennesimo incidente sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale.

Gli Agenti del Comando di P.L sono intervenuti anche alle ore 20 circa di ieri sera, sulla Tangenziale comunale in corrispondenza della rotatoria, sulla quale un’autovettura FORD Focus, condotta da un 23enne di Altamura, si è ribaltata sul tetto fuoriuscendo di strada. Illeso il giovane conducente mentre la passeggera, trasportata sullo stesso veicolo, ha riportato un trauma cranico per il quale è stata soccorsa da autoambulanza del S.E.T. 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Andria.