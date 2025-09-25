A Corato la Metronotte Srl ha rinvenuto un’auto rubata ad Andria. Il ritrovamento è stato fatto martedì sera scorso da una pattuglia dell’istituto di vigilanza privata. L’auto, intatta e perfettamente funzionante, era stata parcheggiata in via vecchia Canosa, in un punto sospetto. La Metronotte ha quindi allertato la Polizia di Stato. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno scoperto che il mezzo, una Fiat 500, era oggetto di furto denunciato in Andria lo stesso giorno. L’auto è stata restituita al proprietario.