Il servizio navetta organizzato in occasione della festa patronale ha riscosso pareri positivi da parte dei cittadini. «Oltre 10.000 persone in 3 giorni – attesta l’Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità, Pasquale Colasuonno – È questo il numero stimato di chi ha scelto le navette gratuite durante la festa patronale, per spostarsi tra i luoghi degli eventi, delle giostre, e tra il parcheggio dell’Ipercoop e il centro città.

Un servizio lanciato per la prima volta quest’anno che ha superato la prova alla grande: a parte qualche piccolo intoppo fisiologico, la macchina ha funzionato come previsto.

Questo esperimento dimostra che alle volte basta un po’ di coraggio per fare tutti insieme un passo avanti, ed ora stiamo studiando anche per il futuro la possibilità di estendere il servizio navette anche al di là della festa patronale.

Ringrazio i cittadini attenti e propositivi con i quali qualche settimana fa è nata l’idea e ringrazio l’ASA e i suoi operatori per la disponibilità e la collaborazione. Ringrazio poi tutte le persone che hanno voluto dare fiducia a questo nuovo servizio, di fatto, legittimandolo. Di qui in poi non si potrà che migliorare».