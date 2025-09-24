L’Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali ha convocato le associazioni di categoria per il prossimo 30 settembre alle ore 16 presso gli uffici del SUAP in Largo Grotte, per un confronto rispetto alle azioni e ai provvedimenti da attuare e che coinvolgono direttamente gli operatori del mercato settimanale.

«Come da impegni assunti dall’Amministrazione – fa sapere l’Assessore alle Radici Cesareo Troia – i nostri uffici hanno convocato gli operatori ambulanti per il tramite delle associazioni di categoria, facendosi parte attiva con l’obiettivo di migliorare le condizioni del mercato settimanale del lunedì attraverso una operazione di riqualificazione e di accorpamento dello stesso.

Essendo variato negli anni il numero degli operatori ambulanti nell’ottica d garantire una maggiore dignità agli stessi, si procederà in questa operazione di miglioramento dell’area mercatale, in attesa della sua dislocazione. Metodi e modalità saranno concordati con le associazioni stesse».