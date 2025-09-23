Oggi a Trani il Comando Provinciale della Guardia di Finanza BAT ha celebrato il suo Santo Protettore San Matteo, la cui festa liturgica ricade il 21 settembre, con una Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Accanto ai militari, il Sindaco Giovanna Bruno con i rappresentanti dei dieci comuni della sesta provincia pugliese, insieme a Prefettura, Questura e Arma dei Carabinieri.

La celebrazione del Santo Protettore, che affonda le sue radici fin dal 1934, è un momento annuale di incontro e verifica del Corpo. Quest’anno è stata anche l’occasione per ufficializzare il cambio al vertice del Comando provinciale. Al Tenente Colonnello Giuseppe Bifero, che stava ricoprendo negli ultimi mesi il ruolo di comandante ad interim, dopo i saluti del Colonnello Pierluca Cassano, subentra il Colonnello Andrea Di Cagno. Fino a luglio 2022 è stato Comandante provinciale della GDF di Foggia, poi per i successivi tre anni Comandante della Scuola Allievi Finanzieri di Bari, il suo ultimo incarico prima di approdare nella BAT.

«Porgo al Colonnello Di Cagno il miglior augurio per un lavoro sereno e proficuo, garantendo la consolidata collaborazione del Comune di Andria – dichiara il Sindaco Bruno.

Il ruolo delicatissimo della Guardia di Finanza ci impone sinergia interistituzionale e condivisione di intenti, per rafforzare nei cittadini il senso del rispetto delle regole e il rigore».

Nell’occasione, il Sindaco Bruno rinnova il saluto al Colonnello Pierluca Cassano, con i complimenti per i successi raggiunti e la gratitudine per il lavoro svolto insieme in questi anni.

«Andria è una città complessa e piena di risorse che ha beneficiato della professionalità del colonnello Cassano a cui rivolgo gli auguri di un nuovo entusiasmante lavoro nel recente incarico assegnatogli».