Spiacevole sorpresa questa mattina per il bar-ristorante L’Imperatore, situato ai piedi di Castel del Monte, punto di riferimento per i turisti che vengono in visita al Patrimonio UNESCO. Ignoti nella notte hanno fatto irruzione consumando un furto che, dalle stime emerse dopo i rilievi, ammonterebbe a circa 25mila euro tra danni al locale, valore della merce portata via e denaro contante. Secondo le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Andria, intervenuti questa mattina subito dopo l’allarme, ad agire sarebbero stati almeno in tre. In due avrebbero fatto irruzione mentre il terzo fungeva da palo. Dopo aver forzato l’ingresso i malviventi hanno messo a soqquadro il bancone della struttura. Portate via due casse automatiche, sigarette e merce di vario tipo. Il furto è stato consumato in pochi istanti. I ladri sono poi fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Ma non tutte in realtà perché i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante, ed ora sono in corso gli approfondimenti per provare a risalire all’identità degli autori, così come stabilire il tragitto fatto dai malviventi prima e dopo il colpo. La struttura si trova sulla strada statale 170 che da una parte conduce ad Andria, dall’altra al bivio con direzioni per Corato, Minervino Murge e Spinazzola.