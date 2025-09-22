«Oggi la città di Andria si è riunita attorno alle famiglie di Nicola Casucci e Antonio Grumo. Quanto accaduto a Nicola, travolto da un auto mentre stava lavorando come rider, e l’incidente stradale in cui poche ore dopo ha perso la vita Antonio Grumo indicano che dobbiamo lavorare sulla sicurezza stradale con un’apposita cabina di regia che unisca tutti gli enti interessati. Nicola e Antonio sono purtroppo le ultime due vittime della strada, in un elenco che sta diventando troppo lungo. Serve intervenire e farlo prima possibile. Siamo vicini ai loro cari che stanno vivendo un dolore impossibile da spiegare a parole». Così la consigliera del M5S Grazia Di Bari nel giorno dei funerali di Nicola Casucci e Antonio Grumo