Ancora una sconfitta per la Virtus Andria che nella terza giornata del campionato di Promozione pugliese Girone A viene sconfitta dal Noicattaro 4-1 sul sintetico del “Gaetano Scirea” di Bitritto, teatro degli incontri casalinghi (almeno per questo inizio di torneo) dei nojani.

Nella prima frazione di gioco la gara si sblocca al 20′ con la rete del Noicattaro che passa grazie ad una traiettoria velenosa di Alessio Tuttisanti. Passano soltanto tre minuti e i rossoneri di mister Muzio Fumai trovano il raddoppio con Davide Fieroni. La Virtus Andria pur non giocando male si trova sotto di due reti contro una squadra esperta e costruita per lottare per le alte posizioni di classifica come il Noicattaro. Nonostante ciò i biancoazzurri volenterosi di rientrare in partita si rifanno sotto al 35′ quando Lorenzo Scamarcio sotto porta è bravo a mettere nel sacco e battere il portiere di casa, Colagrande firmando la prima rete storica della Virtus Andria in Promozione. Ma dopo pochi minuti al 39′ segna ancora il Noicattaro sempre con il bomber Fieroni. In pieno recupero al 48′ clamorosa occasione fallita dalla Virtus Andria con Gianmarco Scamarcio che servito in area da Bedamatcha Cumarà, si sistema la sfera ma solo di fronte al n. 1 ospite spara alto da buona posizione. Sarebbe stata la rete che avrebbe riaperto il match ma si va al riposo sul 3-1 con i biancoazzurri che recriminano.

Nella ripresa cala il ritmo della gara. Ci provano i nojani ma lo fa anche la Virtus che al 34′ con il neo entrato Karim Sabbar colpisce l’incrocio dei pali a Colagrande battuto. Nei minuti finali tra il 37′ e il 43′ la Virtus Andria resta in 9 uomini per le espulsioni, entrambe per somma di ammonizioni di due dei fratelli Scamarcio, prima Davide e poi Lorenzo. Così con la superiorità numerica il Noicattaro al 90′ può segnare la rete del definitivo 4-1 con il neo entrato Giacomo Daddabbo. Il Noicattaro sale a quota 4 punti mentre resta ancora a quota 0 dopo tre giornate la Virtus Andria.

Si sapeva sarebbe stato un inizio duro in un campionato difficile come la Promozione per la giovane squadra andriese ma rispetto alle prime due gare di campionato e con i progressi visti già giovedì scorso in Coppa Italia con il pareggio sul campo del Real Siti, i biancoazzurri stanno crescendo. Non inganni infatti il risultato finale della gara odierna con un punteggio fin troppo severo, la squadra ha dimostrato di esserci ma servirà cogliere i primi punti.

Domenica prossima al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria arriverà il Borgorosso Molfetta. Un impegno senz’altro non facile ma se ci si saranno determinazione e voglia di riscatto nulla sarà impossibile.