Crescita personale, intelligenza artificiale, economia ed impresa: questi i temi al centro dei tre giorni di formazione promossi dal gruppo “Nova” e rivolti ai giovani in vista del futuro inserimento nel mondo del lavoro. L’appuntameto, svolto presso l’Hotel Ottagono di Andria, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico.

Numerosi i professionisti che hanno preso parte al weekend formativo con le proprie lezioni e le proprie competenze. Le tematiche sono state sviluppate attraverso workshop sulla comunicazione, incontri letterari, talk economici, laboratori di copywriting e discussioni di genere.

Non solo formazione, ma anche momenti conviviali e d’intrattenimento con le proiezioni di film storici come “Il Discorso del Re” e “Bladerunner”, che hanno offerto uno sguardo differente sulle discussioni inerenti il linguaggio e la i.a..

Gli intensi tre giorni di lavoro si sono conclusi con la consegna di un attestato per tutti i partecipanti.