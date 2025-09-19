Si terrà anche quest’anno, in occasione della Festa Patronale, la tradizionale Fiera commerciale da via Porta Castello a via Martiri di Cefalonia, passando per viale Roma e Corso Cavour (nel tratto compreso tra viale Roma e viale Venezia Giulia).

«Un’occasione per il settore degli operatori commerciali, in particolare per gli ambulanti che nelle grandi manifestazioni e nei grandi eventi hanno sempre confidato – spiega l’Assessore alle Radici Cesare Troia – Ma quest’anno come Amministrazione abbiamo introdotto una novità importante: il pagamento del posteggio non su misure standard e uguali per tutti ma ciascuno in base alle proprie esigenze. Non c’erano precedenti in questa direzione – sottolinea l’Ass. Troia – ma era in qualche modo necessario incrociare le esigenze degli operatori commerciali. La nostra proposta ha trovato la loro adesione e siamo soddisfatti».

Una soluzione a cui hanno lavorato congiuntamente gli Assessorati alle Radici e alla Trasparenza. «Come promesso, questa Amministrazione si sta facendo carico delle richieste ricevute dagli operatori mercatali – ricorda l’Assessore Pasquale Vilella – Le aree interessate dalle bancarelle degli operatori della Fiera saranno tariffate secondo la reale superficie occupata. Per il nuovo anno, poi, stiamo lavorando ad una modifica delle tariffe stabilendo importi più contenuti per alcune particolari ricorrenze. Tutto questo perché guardiamo alla festa patronale come un evento importante per tutta la città».