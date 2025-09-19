Nella tarda serata di ieri, tra via Asiago e via Caporetto ad Andria, una decina di giovani si sarebbero riuniti per svolgere una “festa abusiva” che, denuncia alla nostra redazione un residente, avrebbe arrecato disturbo alla quiete pubblica e causato danni agli spazi comunitari.

Secondo quanto riferito dal cittadino, i ragazzi, durante i festeggiamenti, oltre a schiamazzi, urla, consumo di cibi e alcolici, allo scoccare della mezzanotte avrebbero effettuato un conto alla rovescia ed esploso fuochi d’artificio. Oltre al disagio causato dal ripetersi di tali eventi in differenti zone della città, nel caso specifico la denuncia segnala come i fuochi fossero pericolosamente vicini ai balconi delle abitazioni.

Il frastuono generato dal materiale pirotecnico ha inoltre spaventato figlia e compagna in maternità a rischio dell’uomo, che si è rivolto al 113. Una pattuglia della Polizia è prontamente intervenuta sul luogo per verificare i fatti e controllare i giovani.

Il cittadino ha testimoniato con foto come la piazza risultasse in condizioni di degrado al termine dei fatti: bottiglie di vetro rotte, residui di fuochi, rifiuti abbandonati, con evidente pericolo per chi frequenta quotidianamente l’area, bambini compresi.

Il privato chiede di identificare i soggetti coinvolti, anche tramite le registrazioni in suo possesso e le eventuali riprese effettuate dalla volante intervenuta.