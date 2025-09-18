È iniziato tra emozioni, sorrisi e qualche lacrima il nuovo anno scolastico per i piccoli alunni delle classi prime di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” di Andria. Una bellissima cerimonia, carica di significato e gioia, ha accolto i bambini nel loro primo giorno di Scuola Primaria. A suonare simbolicamente la loro prima campanella è stata la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che ha rivolto parole di incoraggiamento e affetto ai bambini e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza della scuola come luogo di crescita, amicizia e dedizione.

Ad accogliere la prima cittadina andriese c’erano il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Crescini, il Parroco della Chiesa ‘San Giuseppe artigiano’, don Sergio Di Nanni e il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. Francesco Del Mastro.

L’esibizione del Coro della ‘Mariano Fermi’, che ha intonato l’’Inno di Mameli’, mentre i bambini sventolavano con entusiasmo piccole bandiere tricolori, ha reso ancor più commovente questo momento.

Un’accoglienza emozionante e coinvolgente, che ha trasformato il primo giorno di Scuola dei piccoli in una festa meravigliosa. Per la Scuola, i nuovi alunni e le loro famiglie si è trattato di un evento che resterà nel cuore e che ha dato inizio ad una nuova avventura scolastica all’insegna della condivisione, della passione e dell’impegno.