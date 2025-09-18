Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’Intergruppo consiliare composto dai consiglieri comunali Michele Di Lorenzo, Gianluca Grumo, Michele e Vincenzo Coratella:

«Verifichiamo con rammarico, ancora una volta, che la prima cittadina dimostri una persistente difficoltà nel concepire, o quantomeno tollerare, visioni del mondo diverse dalla propria. Questa incapacità di accettare il dissenso si traduce in un atteggiamento di chiusura, che porta al sistematico rifiuto di ogni osservazione o critica politica, anche quando formulata con spirito costruttivo e nell’interesse del buon governo della cosa pubblica.

Ci chiediamo, a questo punto, con chi crede di avere a che fare. Non dovrebbe immedesimarsi così tanto negli interlocutori, né confondere il dissenso con un attacco personale. Eppure continua a preferire l’uso di espressioni oltremodo offensive e denigratorie nei propri post e comunicati stampa – come “lestofanti”, “sciacalli” e “detrattori” – rivolte a chi, semplicemente, esercita il diritto di non allinearsi supinamente alle sue idee.

A tal proposito, ci sentiamo autorizzati a ribadire con forza quanto Vasco Pratolini sovente affermava: “Le idee non fanno paura a chi ne ha.”

È tempo che la prima cittadina comprenda che il dissenso è un pilastro della democrazia, e che le critiche, quando mosse con rispetto e finalità costruttive, rappresentano un’opportunità di crescita per l’intera comunità.

Ribadiamo inoltre l’importanza di esprimere il proprio biasimo o formulare critiche nel rispetto della dignità e della reputazione altrui, evitando animosità ingiustificate e toni irriguardosi. La discussione politica deve potersi svolgere in un clima di civiltà, dove il confronto non degeneri in insulto o denigrazione.

Invitiamo pertanto la prima cittadina a riflettere sul proprio atteggiamento e ad adottare un approccio più aperto e rispettoso nei confronti del dissenso. Solo attraverso un dialogo autentico e civile sarà possibile lavorare insieme per il bene della nostra comunità».