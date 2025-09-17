Una madre, una figlia e tre possibili padri: è l’incipit di “Mamma mia”, il celebre musical che da anni conquista il pubblico internazionale riproposto in una versione fresca e coinvolgente dai giovani e giovanissimi della parrocchia San Francesco di Andria. Una storia di ricordi, emozioni e colpi di scena, il tutto accompagnato dalle canzoni degli ABBA eseguite dai ragazzi in lingua originale.

Un progetto che ha visto coinvolti i più giovani della comunità parrocchiale per un risultato raggiunto già prima di andare in scena: mettersi in gioco e condividere talenti e qualità di ognuno.

Uno spettacolo che ha visto già il sold out lo scorso 18 e 24 maggio e che ora rivede protagonisti i giovani per altre due date il prossimo 27 e 28 settembre nel teatrino San Francesco (via Arco Piciocco) con ingresso alle ore 20.15 e sipario alle 20.45.

Per info e biglietti Elisabetta Di Stefano (3207809278) e Roberta Capurso (3772140606)